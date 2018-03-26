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Yeni albüm öncesi ’ta

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Yeni albüm öncesi Kıbrıs’ta
Mayıs ayında çıkaracağı albümü öncesi, 6 Nisan'da Avrupa turnesine çıkacak olan , önceki gece Kuzey 'ta Merit Park Hotel'de sahneye çıktı. Can, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini kendisine hayran bıraktı. Konser alanını dolduran konuklarına "Hoş geldiniz, bu gece çok eğleneceğiz" diyen Sibel Can, Kıbrıs'ta hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Sibel Can, giydiği siyah, uzun, göğüs dekolteli elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi. Yoğun bir alkış ile geceye başlayan şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirerek seyirciden tam not aldı.
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Yeni albüm öncesi Kıbrıs’ta
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