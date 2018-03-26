Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm kimseyi dinlemedi

Zehra Çilingiroğlu "İlk adımı kim attı?" sorusuna gülerek "Evlilik teklifini ben yaptım" yanıtını vermişti.



Sonrasında Erhan-Ayşegül Ölçüm'ün, oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti. Oysa aşk tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer önceki akşam ortak arkadaşları ile Etiler Fenix'te eğlendi.

AMAN DİKKAT ZEHRA!

Öte yandan Bebek'te sürekli yürüyüş yaparken görüntülenen Zehra spora ara verdi. Bu durum direk fiziğine de yansıdı.

Zehra'nın aldığı kilolar geçen gün görüntülendiği Vadi İstanbul'da gözlerden kaçmadı.