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ve kimseyi dinlemedi

ile ’nun kızı (20) Ocak’ta Ankaralı (22) ile aşk yaşamaya başlamıştı. Eray Ölçüm'e ailesinden uyarı gelmiş, “Senin Zehra Çilingiroğlu ile değil, kariyerinle anılmanı istiyoruz” diyerek oğullarına rest çekmişti. Ayrıldıkları iddia edilen Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm ile ilgili yeni bir gelişme geldi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:20
Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm kimseyi dinlemedi

"İlk adımı kim attı?" sorusuna gülerek "Evlilik teklifini ben yaptım" yanıtını vermişti.

Sonrasında Erhan-Ayşegül Ölçüm'ün, oğullarının ilişkisine karşı çıktığı, flörtün kısa sürede bittiği iddia edilmişti. Oysa aşk tüm hızıyla devam ediyor. Sevgililer önceki akşam ortak arkadaşları ile Etiler Fenix'te eğlendi.

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Eray Ölçüm'e ailesinden uyarı

AMAN DİKKAT ZEHRA!

Öte yandan Bebek'te sürekli yürüyüş yaparken görüntülenen Zehra spora ara verdi. Bu durum direk fiziğine de yansıdı.

Zehra'nın aldığı kilolar geçen gün görüntülendiği Vadi İstanbul'da gözlerden kaçmadı.

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Zehra Çilingiroğlu ve Eray Ölçüm kimseyi dinlemedi
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