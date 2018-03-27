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ve aynı dizide

atv’nin merakla beklenen dizisi , bu hafta sonu 31 Mart Cumartesi saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 14:39
Damla Sönmez ve Ushan Çakır aynı dizide

Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu senaryosuyla dikkat çekecek dizinin başrol oyuncularından ve ikilisi ise izleyicilerin ilgi odağı olacak. Geçtiğimiz yıl nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan çift, 'de Selin ve Volkan karakterlerini canlandırıyor.

Masum Değiliz yakında atv'de!

Aynı projede yer alan çift, "Masum Değiliz'de birlikte oynamaktan dolayı çok mutluyuz. Dizimiz bu hafta sonu ekrana gelecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. Şu an beraber rol aldığımız bir tiyatro oyunu var. Dizi çekimleri ve tiyatro yoğun bir şekilde devam ederken bir yandan da evliliğe hazırlanıyoruz." diyerek düşüncelerini dile getirdiler.

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay'ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında!

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Damla Sönmez ve Ushan Çakır aynı dizide
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