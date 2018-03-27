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Eleme heyecanı başladı

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Eleme heyecanı başladı
Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 21'inci kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye başladı. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ilk elemeye, 196 okul katıldı. Yarışmada sahne heyecanı, 23-24 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen ilk elemeyle başladı.

GELECEĞİN YILDIZLARI
Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul elemelerinde, Bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları muhteşem sahne performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan 196 okul arasında en iyi performansı sergileyenler, finale yükselme şansını yakaladı.
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