Eleme heyecanı başladı

Türkiye'nin en sevilen dijital müzik
platformu fizy sponsorluğunda
bu yıl 21'inci kez düzenlenen Liseler
Arası Müzik Yarışması'nda geleceğin
müzik yıldızları sahne performanslarını
sergilemeye başladı. İstanbul Bostancı Gösteri
Merkezi'nde düzenlenen ilk elemeye, 196 okul
katıldı. Yarışmada sahne heyecanı, 23-24 Mart'ta
İstanbul'da düzenlenen ilk elemeyle başladı. GELECEĞİN YILDIZLARI
Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ
ve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul
elemelerinde, Bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzik
yeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı Gösteri
Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, geleceğin
yıldızları muhteşem sahne performanslarıyla
büyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan
196 okul arasında en iyi performansı
sergileyenler, finale yükselme
şansını yakaladı.