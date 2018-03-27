Eleme heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en sevilen dijital müzikplatformu fizy sponsorluğundabu yıl 21'inci kez düzenlenen LiselerArası Müzik Yarışması'nda geleceğinmüzik yıldızları sahne performanslarınısergilemeye başladı. İstanbul Bostancı GösteriMerkezi'nde düzenlenen ilk elemeye, 196 okulkatıldı. Yarışmada sahne heyecanı, 23-24 Mart'taİstanbul'da düzenlenen ilk elemeyle başladı.Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbulelemelerinde, Bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzikyeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı GösteriMerkezi'nde düzenlenen organizasyonda, geleceğinyıldızları muhteşem sahne performanslarıylabüyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan196 okul arasında en iyi performansısergileyenler, finale yükselmeşansını yakaladı.