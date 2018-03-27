Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok ses getirmişti. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. Duygu Sakuçoğlu, ismini Poyraz Sakuçoğlu yaptı. İşte Instagram hesabından ameliyat ile ilgili açıklama yapan Duygu Sakuçoğlu’nun yeni fotoğrafları…
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:41Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:50
Eliz'in kardeşi Duygu Sakuçoğlu adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı: