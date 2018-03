Garo Mafyan: ‘Üyelerimizin gizli verileri sızdırıldı’

ERÇETİN

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Garo Mafyan , 31 Mart'ta yapılacak seçim öncesi, Candan Erçetin tarafından başlatılan MSG Değişim Hareketi oluşumunun, üye bilgilerini bir ajansa sızdırdığı için hukuki sürecin başladığını söyledi. 13 yıldır MSG'nin başkanı olmasına rağmen başkan odası bile olmayan Mafyan ile MSG binasında buluştuk. Başkanlığı döneminde etik değerlere ve kuruma olan inancından ötürü hiçbir yeni eser icra etmeyen Mafyan, 31 Mart'taki seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu:Ben üyelerimle 24 saat iç içeyim. Onların tüm sorunlarıyla bizzat kendim ilgileniyorum. Hepsine bir soru ya da sorunları olduğunda her zaman bana telefonumdan ulaşabileceklerini söyledim. İlk başkan olduğumda MSG; uluslararası CISAC'dan atılmış, diğer yabancı birliklerce tanınmayan ve de Türkiye'deki diğer meslek birlikleri tarafından da dikkate alınmayan bir oluşumdu. Ancak göreve geldikten sonra MSG'nin üye profilinin büyüklüğünü iyi bir şekilde anlatınca, herkes göründüğümüz gibi olmadığımızı fark etti. Ekibimle büyük bir hedef belirleyip durmadan özveri ile çalıştık.Bugün MSG; herkes tarafından kabul gören, yurt dışındaki tüm uluslararası telif kuruluşları ile entegre şekilde çalışan saygın bir kurum haline geldi. Üye memnuniyeti, her zaman birinci önceliğimiz oldu bizim. Her zaman şeffaf ve açık olduk. O yüzden 12 senedir onların oylarıyla görev yapıyorum.Her dönem prensip olarak, yönetim kurulunda verim alamadığım üyelerde değişiklikler yaparak yeni arkadaşların da yönetim kurulunda ve üst kurullarda göreve gelmesini sağladım. Zaman zaman aramızdan ayrılanlar da oldu, yeni gelenler de. Hepsine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.Sizin de takip ettiğiniz gibi bu dönem; üç yönetim kurulu üyesi, doğru düzgün toplantılara katılmadı, verdiğimiz görevleri yerine getirmedi. Bu yüzden yetkilerini ellerinden aldım ve bundan sonra da kendileriyle çalışmak istemediğimi açık olarak yüzlerine söyledim. Bunun üzerine bu üç kişi, MSG'nin tüm özel konularını dışarı taşımaya ve karalama kampanyası yapmaya kalktı. Ben daha seçim tarihi bile vermeden karalamalarla süsledikleri kampanyalarına başladılar. Kendilerini yeni bir oluşummuş gibi göstermeye çalışan bu arkadaşlarımız; daha önce de yönetim kurulunda listeme almadığım bazı isimlerle iş birliği yaparak basında ve sosyal medyada yalan ve yanlış bilgilerle kampanyalarına devam ettiler. MSG'nin çok büyük önem verdiği üyelerin en gizli kişisel verilerini, bilgimiz dışında ele geçirdiler ve bu bilgileri kampanya için kullanılmak üzere bir ajansa verdiler. Bu ajans yoluyla da karalamalar yapmaya devam ettiler.Bu affedilemez, hukuk dışı konuyla ilgili adli işlem başlattık. Bu durumun Candan Erçetin'in tercihi olmadığına inanıyor, yanındaki bazı isimlerin oyununa geldiğini düşünüyorum. MSG'nin etik kurallarına saygımdan dolayı susuyorum. Ancak genel kurul salonunda kendilerine bu asılsız karalamalarının cevabı verilecektir.Hayatım boyunca 6 binden fazla şarkıya imza attım. Ülkemi yurt içinde ve yurt dışında sayısız kere temsil ettim. Yüzlerce öğrencim oldu. Bu kurumda maaş bile almadığım zamanlar oldu. Buradaki en büyük mutluluğum; üyelerin bana olan inanç ve güvenleri oldu.