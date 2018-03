‘Müslüm koyu bir Sibel Can hayranıydı’

BUGÜN NELER OLDU

yıl önce hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses , geçtiğimiz pazar günü Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Hayat Meydanı etkinliğinde anıldı. Gürses'in hayatına tanıklık eden en yakın dostlarının Müslüm Baba'yı anlattığı etkinlikte; ustanın hayat arkadaşı Muhterem Nur , Gürses'in en beğendiği sanatçıyı da açıkladı. Nur, "İnanın bunu ilk kez söylüyorum.Müslüm Gürses, koyu bir Sibel Can hayranıydı; sesini çok beğenirdi. Bunu Sibel Can bile bilmez." Onsuz beş yıl geçtiğini ve 5 bin yıl geçse bile Müslüm Gürses'i sevmeye devam edeceğini belirten Muhterem Nur, sözlerine şöyle devam etti:"Evde kitap okumayı seven bir insandı. Sinema aşığı değildi, sinemadaki bana aşıktı. Altı kişinin katıldığı yıldırım nikahı ile evlendik. Evlilik teklifini ben yaptım, öylece durdu, kaldı ve 'Neden olmasın?' dedi ve hemen evlendik."