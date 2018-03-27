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'dan kötü haber

Karadenizli ünlü sanatçı 'ın anne ve babası trafik kazası geçirdi. Üzücü haberi alan Dindar, apar topar memleketine gitti.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:14
Resul Dindar'dan kötü haber

Karadeniz ezgilerini son yıllarda en güzel şekilde seslendiren Karadenizli sevilen sanatçı 'ın anne ve babası trafik kazası geçirdi.

KAYA PARÇASINI FARK EDEMEDİLER

Kaza, dün akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hakimiyetini kaybedip yola savruldular.

ANNESİNİN DURUMU AĞIR

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ünlü sanatçı anne ve babasının sağlığı ile yakından ilgilenmek için memleketine geldiği öğrenildi.

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Resul Dindar'dan kötü haber
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