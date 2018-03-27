Yeni oyunlar ve festivallerle dopdolu bir ay

İşte tiyatro dünyasından son gelişmeler...

Sahnelerden Aşk Şarkıları: Çiğdem Erken ve orkestrası, 30'uncu Yıl ENKA Kültür Sanat Tiyatro Buluşmaları kapsamında, bugün Dünya Tiyatro Günü'nde sahnelerin unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Prof. Dr. Sevda Şener'in 90'ıncı doğum yılı anısına gerçekleşecek olan Sahnelerden Aşk Şarkıları konserinde; Çiğdem Erken'e, Şener'in tiyatro dünyasına kazandırdığı öğrencileri eşlik edecek. Tiyatro sahnelerine müzikli bir saygı duruşu niteliği taşıyan gecede; Alican Yücesoy, Birsen Tezer, Boran Kuzum, Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Çağan Irmak, Devrim Yakut, Ecem Uzun, Gamze Kuş, Hatice Aslan Levent Ülgen, Mehmet Ergen, Özge Özder, Serdar Biliş, Serkan Keskin, Sevil Akı, Tilbe Saran ve Tuğrul Tülek sahneye çıkacak. Tiyatro ve müziğin ruhunun buluşacağı konser; bu akşam ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda...

Dot Tiyatro Edinburgh'ta: Dot Tiyatro, 10 yıldır yakın ilişkiler içinde olduğu Edinburgh Tiyatrosu ile iş birliği yaptı. Bu aydan itibaren Edinburgh'ta çalışmaya başlayan topluluk, Ağustos 2017'de Uluslararası Edinburgh Festivali'nde sahnelenen 'Gergedanlar' oyununu yeniden İskoç seyircisiyle buluşturuyor. Eugene Ionesco'nun yazdığı, Murat Daltaban'ın yönettiği oyun, 7 Nisan'a kadar The Royal Lyceum Theatre Edinburgh'ta sahnelenecek.

'Gözlerin Ardında'nın festival yolculuğu: Tiyatro Keyfi'nin kurucusu Kemal Başar'ın iki senedir üzerinde çalıştığı 'Gözlerin Ardında' oyunu, kısa süre önce seyirciyle buluştu. Down sendromlular için farkındalık projesi olarak hayat geçen oyun, dünyada ilk kez akustik müzikal formunda yönetildi. Şarkıcı Özgün'ün müziklerini yaptığı ve Eda Kandulu'yla birlikte rol aldığı oyun, rotasını yurt dışına çevirdi. Nisan ayında Londra Tiyatro Festivali'ne katılarak İngiliz tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun; Mayıs ayında Berlin'de Jaffa Uluslararası Tiyatro Festivali'nin özel konuğu olarak sahnelenecek. Oyunu; 30 Mart ve 10 Nisan'da Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de izleyebilirsiniz.

Afife 22 yaşında: Ülkemizin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin anısına düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu sene 22'nci yaşını kutluyor. Bu yılın adayları ve özel ödül sahipleri, 9 Nisan'da düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak. Jüri başkanlığını Prof. Dr. Merih Tangün'ün yaptığı, 11 ana kategori ve dört özel olmak üzere toplam 15 ödülün dağıtılacağı ödül töreni, 14 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

'Mevlana'dan Öyküler': İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Günay Ertekin'in yazıp Handan Ergiydiren'in yönettiği 'Mevlana'dan Öyküler' adlı yeni çocuk oyununu izleyiciyle buluşturuyor. 6 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan oyun; 8, 15, 22 Nisan tarihlerinde Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde olacak. Oyun; yaşadığı köye gelen şehirli çocuklarla arkadaş olmak isteyen 'Mercan'ın, 'İrfan Dede' sayesinde Mevlana öğretileriyle tanışmasını konu alıyor. Oyunda; Ali Murat Altunmeşe, Arda Tıkız, Burhan Yeşilyurt, Cihat Faruk Sevindik gibi oyuncular rol alıyor.