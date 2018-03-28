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kadrosuna sürpriz isim

atv ekranlarının sevilen dizisi ’ye başarılı oyuncu katıldı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 14:45
Aşk ve Mavi kadrosuna sürpriz isim

Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te devam eden dizisinin oyuncu kadrosuna sevilen oyuncu da katıldı. Diziye kilit bir rolle giren Tuzcuoğlu, Elmas karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu, "2 sezondur çekimleri devam eden bir diziye girdim. Birçok usta isimle aynı kadroda yer almam beni mutlu etti. Diziye kilit bir rolle giriyorum. Bakalım Elmas dizide neleri değiştirecek? Ayrıca Kapadokya gibi özel bir belde de çalışmak keyif verici" dedi.

Aşk ve Mavi 59. son bölüm fragmanı yayınlandı

Emrah Erdoğan ile Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı, Ali ve Mavi'nin dillere destan aşkını konu alan Aşk ve Mavi'nin yapımcılığını NTC Medya-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Aşk ve Mavi kadrosuna sürpriz isim
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