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Beş dilde performans

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Beş dilde performans

Müzik eğitimine 8 yaşındayken piyano dersleri alarak başlayan ve kariyerine 'Carmen', 'Lucia Di Lammermoor' gibi önemli operalarda rol alarak devam eden şarPelin , ilk single çalışması 'Kor' ile müzik piyasasına merhaba dedi. Söz ve müziği Emrah Demiralp'e ait olan iddialı şarkının düzenlemesini ise ünlü müzisyen Eflatun yaptı. Poll Production etiketiyle piyasaya sürülen 'Kor'un klip yönetmenliğini Tayfun Belet, fotoğraf çekimlerini ise Safa Gülsoy üstlendi. Amerika'daki ünlü The Julliard Music School'da müzik eğitimi alan ve 9 Eylül Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Yanyatan'ın sesi, dramatik soprano özellikleri taşıyor.

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Beş dilde performans
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