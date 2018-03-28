Çaba için sahnede

Genç komedyen Kaan Sekban, 'Saçmalar' isimli gösterisini bu kez ÇABA Derneği için gerçekleştirdi. Tüm geliri Elazığ'da inşaatı devam eden ÇABA İlkokulu'na aktarılan gösteriyi, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri izledi. Kaan Sekban, uzun yıllar kurumsal hayatta beyaz yakalı bir çalışan olarak görev aldıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp kurumsal hayata veda etti. Kısa sürede çok satanlar listesine giren 'Tebrikler Kovuldunuz' kitabını yazan Sekban'ın gösterisini izleyenler arasında Özlem Zehebi, Özlem Cankurtaran, Defne Samyeli, Ebru Ceylan, Eda Kosif, Sedef İybar, İpek Varol, Yosun Güreli, İsmet Alpagut, Nesrin İlter, Sadettin Saran, Seval Ermiş ve Sıla Öztürk gibi isimler yer aldı.

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