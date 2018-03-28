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cinsiyet değiştirdi! Ablası 'ndan ilk açıklama

'nun kız kardeşi cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok ses getirmişti. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. Duygu Sakuçoğlu, ismini Poyraz Sakuçoğlu yaptı. İşte Instagram hesabından ameliyat ile ilgili açıklama yapan Duygu Sakuçoğlu’nun yeni fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 09:43
Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi! Ablası Eliz Sakuçoğlu'ndan ilk açıklama

Eliz'in kardeşi adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı:

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Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi! Ablası Eliz Sakuçoğlu'ndan ilk açıklama
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