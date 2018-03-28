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Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: de gece kulübündeymiş

Ortaköy’de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı 'in de içeride olduğu öğrenildi. Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu izlemeye geldiği öğrenildi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 16:55
Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: Hande Yener de gece kulübündeymiş

HANDE YENER'İN DE İÇERİDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ortaköy'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı 'in de içeride olduğu öğrenildi.

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Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: Hande Yener de gece kulübündeymiş
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