Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga: Hande Yener de gece kulübündeymiş

HANDE YENER'İN DE İÇERİDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ortaköy'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi.