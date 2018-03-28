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Şarkıcı ’ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin tanınan ismi şarkıcı ’ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Kazada ağır yaralanan anne Meliha Dindar hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:55
Şarkıcı Resul Dindar’ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşenÿkaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şarkıcı 'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şarkıcı Resul Dindar’ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti
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