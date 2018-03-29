‘Bebeğimizin ismi sürpriz olsun’

Şükran Ovalı-Caner Erkin
çifti önceki akşam Etiler'deki Da Mario'da baş başa yemek yedi. 3.5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Ovalı çıkışta, "Bebeğinize isim düşündünüz mü?" sorusuna "Aklımızda birkaç içim var. Şimdilik söylemeyelim, sürpriz olsun" diye yanıt verdi. Hamilelik nedeniyle kilo almaya başladığı görülen Ovalı'nın bol kıyafetler tercih etmesi gözden kaçmadı. Bebek müjdesi sonrası Caner Erkin'in de aracını değiştirdiği görüldü. Daha büyük bir araç tercih eden Erkin, 1 milyon lira değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere yansıdı.