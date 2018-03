BUGÜN NELER OLDU

MIamI'nin ünlü parti serisi Do Not Sit on the Furniture'ın yaratıcısı Behrouz, 31 Mart Cumartesi gecesi Klein'da olacak. Do Not Sit in İstanbul başlığıyla gerçekleşecek partide, Behrouz'un ardından 'Mon-o-To' ve 'About Love' şarkılarıyla ülkemizde de büyük bir hayran kitlesi olan Berlinli DJ NU performans sergileyecek.