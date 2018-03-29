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Cep telefonu mağduru

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Cep telefonu mağduru
Oyuncu , önceki gün bir AVM'de bulunan telefon mağazasında görüntülendi. Gergin bir şekilde mağaza çalışanıyla konuşan oyuncu, çıkışta mağdur olduğunu belirtip şöyle konuştu: "Üç gündür geliyorum buraya. Yeni cihaz vereceklerini söylediler ama vermediler. Telefonum bozuk olduğu için şu an hiçbir yeri arayamıyorum. Sözlerinin arkasında durmamalarına sinirleniyorum." Geçtiğimiz aylarda Kemal Ekmekçi ile evlenen Karaca, bebekle ilgili sorulara da "Çocuk uzun bir süre aklımızda yok" diye cevap verdi.
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Cep telefonu mağduru
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