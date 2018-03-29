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Değişim sonrası işleri açıldı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Değişim sonrası işleri açıldı
Mide küçültme ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulup imajını yenileyen, 15 yıl aradan sonra bir yarışma programının da jüri koltuğuna oturan , yeni albümünün stüdyo çalışmalarına başladı. Albümünde kendi şarkılarının dışında Sezen Aksu, Ayla Çelik, Isra Gülümser'in de eserlerine yer verecek olan Seki, Ahmet Kaya'nın seslendirdiği bir şarkıyı da söyleyecek. Konserlerine de son sürat devam eden Seki'nin yaz takvimi de belli oldu. Geçirdiği değişim sonrası işleri açılan Seki, yaz boyunca haftada iki gün Bodrum People'da sahneye çıkacak.
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Değişim sonrası işleri açıldı
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