Gündüz tarih turu gece Remos’la eğlence

Geçen hafta sonu hem turistik bir gezi, hem de meşhur Antonis Remos
'u dinlemek için birkaç arkadaş Atina'ya gittik. Hafta sonu oldukça fazla Türk turist çeken Atina'da gezi genelde Akropolis'i ziyaretle başlıyor. Bu mitolojik alan gezildikten sonra Plaka'ya inip burada birçok mekandan Türkçe konuşarak alışveriş yapabilirsiniz. Yunanlarla sohbet ederken, birçoğunun geçmişinin Türkiye'ye dayandığını öğrenebilirsiniz. Atina, aynı İstanbul gibi uyumayan bir şehir; akşamüzeri Kolanaki'de hızlanan hayat, turistleri buraya çekiyor. Birçok şık restoranın bulunduğu bu yerde en popülerleri olan Zurbaran ve Malconis'e rezervasyon yapmak zor. Yemeğe geç saatlerde başlayan Yunanlar, gece hayatı içinse Yunanistan'ın en popüler şarkıcısı Antonis Remos'u tercih ediyor, tabii ki yer bulabilirlerse! Kişi başı yaklaşık 50 Euro ödeyerek dinleyebileceğiniz Remos, sahneye gece 02.30'ta çıkıyor ve yarım saat ara vererek 05.30'a kadar sahnesine devam ediyor. YENİ TREND TÜRKLER
Gün içerisinde Atina'da dolaşırken Ferit Şahenk'in aldığı limandan söz açıldı. Birçok Türk'ün, Yunanistan'da başarılı yatırımları ve yaptıkları işlerle adlarından söz ettirdikleri öğrendim. Efe Duru, sahibi olduğu Tema CC adlı digital ajansın data anlaşmalarını yapmak için hafta sonu Atina'daydı. Duru, Atina'da şu anda yazılımı devam eden programatik outdoor projesi için Yunanistan'daki Outdoor dijital mecralarla görüşme yapıyor. Acun Ilıcalı, 'Survivor' gibi programlarla Yunanistan'da da adından söz ettirirken Ilıcalı'dan daha çok konuşulan ismin Pelin Akat olduğunu öğrendim. Akat, Yunanistan'ın en önemli televizyonlarından Antenna'ya transfer olmuş. Sırbistan, Montenogro, Romanya ve Slovenya gibi ülkelerdeki kanalların 7 gün 24 saat programlarının belirlenmesinden de sorumlu Akat, konuyla ilgili, "Dünyanın çeşitli ülkelerindeki kanallara danışmanlık yapıyorum. Türkiye'de de projelerim olacak, vatanımdan uzakta kalmak istemiyorum" diyor.