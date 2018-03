BUGÜN NELER OLDU

Megastar Tarkan 'ın '10' adlı son albümünde yer alan 'Her Şey Fani' şarkısının remiksi, ilk kez fizy'de yayınlandı. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan 'Her Şey Fani'nin remiks versiyonunda DJ Mahmut Orhan'ın imzası bulunuyor. Tarkan'ın yedi yıl sonra çıkardığı '10' albümünün dikkat çekici parçalarından biri olan 'Her Şey Fani'nin remiksi, tüm fizy kullanıcıları tarafından dinlenebiliyor.