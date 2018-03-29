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’daki beş BM W’den biri benimdi

Giriş Tarihi: 29.3.2018
‘İstanbul’daki beş BM W’den biri benimdi
40 YAŞINDA başladığı sahne kariyerine, 72 yaşında enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden devam eden Fedon, Redbull.com'a hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. Lise yıllarında fotoğrafçılıkla ilgilenen Fedon, o dönemde tanıştığı Kaya Ererez vasıtasıyla Yeşilçam filmlerinde asistanlık yaptığını söyledi. Daha sonra terzi olan babasıyla birlikte çalışan Fedon, işleri büyüterek eniştesiyle bir tekstil atölyesi açmış. O dönem işlerin büyüdükçe büyüdüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, "1974'te 'daki beş BMW'den biri benimdi. Bir daire parasına araba aldım, 'Deli misin?' dediler. Havamdan geçilmiyordu!" dedi. Parayı bulunca gece hayatına adım attığını söyleyen Fedon, "Buzuki çalan Hakan İtik'le tanışıp 'yı açtık. Babamdan, ailemden gizli gidip geceleri şarkı söylüyordum" itirafında bulundu.
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‘İstanbul’daki beş BM W’den biri benimdi
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