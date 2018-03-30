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ile ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlandığı spor eğitmeni ile Cemile Sultan Korusu'nda nikah masasına oturmuştu. Bugün gelen bir son dakika gelişmesiyle herkes şoke oldu. Geçen yaz evlenen Merve Sevi ve Çalkan Algün, Instagram'da birbirini takibi bıraktı. Herkesin ayrıldıklarını düşündükleri çift açıklama yaptı. İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 15:23
Merve Sevi ile Çalkan Algün ayrılıyor mu?

Geçen yıl ağustos ayında ile nikah masasına oturan oyuncu 'nin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

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Merve Sevi ile Çalkan Algün ayrılıyor mu?
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