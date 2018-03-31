Bir yanda çöl diğer yanda deniz ve göl ürdün

Geçen hafta THY
'nin davetlisi olarak, Akabe yeni hat açılış töreni için Ürdün
'deydik. Ürdün ilginç bir ülke... 9 milyon nüfuslu ülkenin 4.5 milyonu başkent Amman'da yaşıyor. Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 2 milyon Suriyeli, Ürdün'e geçmiş; büyük çoğunluğu kamplarda kalıyor. Nüfusun yüzde 65'ini oluşturan Filistinliler, devlet kademelerinde görev alamıyor, bu yüzden ticarete yönelmişler. Zaten ülkenin en zenginleri arasında Filistinliler ağırlıkta. Yüzde 95'i Müslüman ve Sünni, geri kalanı ise Hıristiyanlar'dan oluşan ülkeyi Kral Abdullah
yönetiyor. O da oğlu 2. Hüseyin'i yerine veliaht olarak atamış. Tüm resmi daireler ve otellerde bu ikilinin yanı sıra baba Kral Hüseyin'in fotoğrafları asılı. Ürdün'de Türkler'e ait pek çok beyaz eşya, mobilya ve yiyecek-içecek şirketi hizmet veriyor. İki ülke arasında 850 milyon dolarlık ticaret var. Bu arada Ürdün'den Türkiye'ye her yıl 300 bine yakın ziyaretçi gelirken, Ürdün'e giden Türk turist sayısı sadece 10 bin. Türkiye ile vize muafiyeti anlaşması olan Ürdün'ün resmi havayolu şirketi de Türkiye'ye sürekli uçuş yapıyor. Türkiye'den son dönemde sıkça ev alan Ürdünlüler, İstanbul'un yanı sıra Trabzon, Antalya
ve Bodrum'a da ilgi gösteriyor. Ürdün Dinarı kıymetli, hatta Amerikan Doları'ndan bile... Ülkede fiyatlar Türk lirasına çevirilince epey pahalı. Ancak bu durum onlar için avantajlı. Türk dizilerinin de etkisiyle merak duydukları ülkemize akın ediyorlar ve uygun fiyata lüks tatil yapabiliyorlar. ERDOĞAN VE 'POLAT ALEMDAR' SEVGİSİ
Ürdün'de en meşhur Türk dizisi 'Kurtlar Vadisi', 'Polat Alemdar' bir efsane. Ancak onlar 'Polat'ı 'Murat' olarak biliyor. 'Murat Alemdar' ismini duyduklarında anda ise yüzleri gülüyor. Ürdün'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı da büyük bir sevgi seli var. "Türküm" dediğinizde, "I like Erdoğan" (Erdoğan'ı seviyorum) cümlesiyle karşılaşıyorsunuz. Dolaşırken sık sık "Türkiye abi, Erdoğan büyük lider" övgüleriyle de karşılaştık. BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK
Ürdün tam gezginlere göre, çünkü burada yok yok! Akla ilk gelen, antik kent Petra... Milattan 2 bin yıl önce tapınak ve kral mezarlığı olarak kullanılan bölge, kızıla çalan renk tonuyla büyüleyici. 'Indiana Jones
' filmlerinin en meşhur sahnelerinden biri de burada çekilmiş. Wadi Rum ise kıl çadır otellerinden cip safariye kadar ayrı bir macera. Bu arada uzay üssünü andıran yapıların sırrını da öğreniyoruz. Meğer 'Marslılar' filmi burada çekilmiş. Yapımcı, çekimlerin yapıldığı stüdyoyu olduğu gibi bırakmış. Çölde ciplerle yapılan safari, yenen yemekler ve gün batımını izlemek unutulmaz. Ürdün, size o kadar geniş imkanlar sunuyor ki... Lut Gölü kıyısındaki lüks otellerde sağlık ve güzellik kürleri yaptırabilir, çölün yarılmasıyla Venedik benzeri bir şehir olarak inşa edilen Ayla'daki (4 milyon metrekare alan üzerine 1.7 milyar dolara inşa edilen alanda lüks villalar, oteller ve ticaret üniteleri olacak) dev sahalarda golf oynayabilir, Kızıldeniz'de dalabilir, başkent Amman'ın ara sokaklarında tarihe yolculuk yapabilirsiniz... AKABE'YE HAFTADA ÜÇ SEFER
Ürdün'ün turizm şehri Akabe'ye THY'nın TC-JVZ tescilli Beştepe adlı Boeing 737- 800 tipi uçağıyla gittik. Kral Hüseyin Havalimanı'na inen uçağımız, geleneksel su takı ile karşılandı. Ordu korusu ise İstiklal Marşı'mızı çalarak bize sürpriz yaptı. Haftanın üç günü İstanbul- Akabe arasında karşılıklı seferler var.