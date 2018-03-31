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'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İkiz bebek bekleyen ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gördü. 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, ikizlerinin cinsiyetini öğrendi... Doğa Rutkay güzel haberi takipçileri ile paylaştı

Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:20
Doğa Rutkay'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen , bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

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Doğa Rutkay'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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