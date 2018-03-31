Doğa Rutkay'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İkiz bebek bekleyen Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal çifte mutluluk yaşıyor. 4 aylık hamile olan güzel oyuncunun çocuklarının cinsiyeti belli oldu. Yaklaşık 4 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmak isteyen Doğa Rutkay ile gazeteci eşi Kerimcan Kamal, çocuk sahibi olabilmek için eşiyle tüp bebek tedavisi gördü. 40 yaşındaki Rutkay'ın ikizlere hamile olduğu öğrenildikten sonra herkes bebeklerin cinsiyetini merak etmeye başladı. 4 aylık hamile oyuncuyla 47 yaşındaki eşi, ikizlerinin cinsiyetini öğrendi... Doğa Rutkay güzel haberi takipçileri ile paylaştı
Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:18Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 15:20
4 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Doğa Rutkay, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.