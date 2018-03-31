Hayatları bir gecede değişen gençlerin hikayesi: MASUM DEĞİLİZ

Dizinin konsu şöyle: Lise arkadaşı olan Mert, Volkan ve Emir; birbirleri ile bağlarını asla koparmamışlardır. Umut ise, Mert'in nişanlanacağı Ceyda'nın kardeşi olarak ekibe sonradan dahil olmuştur. Olaylar, Mert ve Ceyda'nın nişan gününde başlar. Koruhan Ailesi nişan hazırlıkları ile uğraşırken; Umut, atölyesinde eniştesi Mert için parti vermektedir. Saatin geç olduğunu fark eden gençler, Emir'in kız arkadaşı olarak tanıttığı Deniz'i de alarak apar topar çıkarlar. Umut'un komşusu Selin ve ailesinin de hayatlarının en önemli gününe dahil olmasıyla; bu iki grup insanın kaderi, o gece yaşanan olayla trajik biçimde değişecek ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.



Dizinin başrol oyuncuları, dizi hakkındaki görüşlerini şu sözlerle anlattı:

ARAS AYDIN-EMİR

En karamsar, gizemli ve tehlikeli karakteri canlandırıyorum.

İşinde başarılı fakat kirli işlerle uğraşan bir avukatım. Senaryoyu ilk okuduğumda benim adıma en doğru iş olduğuna inandım. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacağımız için çok heyecanlıyım.

Göğsümü gere gere altına imzamı atacağım bir iş.

DAMLA SÖNMEZ-SELİN

Orta gelirli bir ailenin kızı olan 'Selin'i canlandırıyorum. Mutlu bir ailede özgürce yetişmiş bir kız. Çekimler de çok keyifli geçiyor. Bu projede gerçekten emek harcayan ve işine kafa yoran insanlarla bir aradayım.

SERCAN BADUR-UMUT

Dizide heykeltıraş ressamı canlandırıyorum.

Karakterler içerisinde en duygusal ve hassas olan kişiyim. Sette hemen kaynaştık, çok yabancı bir ortam olmadı. İlk defa bir sanatçıyı oynuyorum.

Topluma sanatçı bir karakteri gösterdiğim için oldukça mutluyum.

URAZ KAYGILAROĞLU-MERT

Arkadaşları arasında daha toparlayıcı ve sağduyulu olan karakteri canlandırıyorum. Daha çok doğruya yönelten bir kişi... Dizinin, temposu düşmeyen ve seyirciye her an ne olacak sorusunu sorduran bir senaryosu var. Çok fazla önemli karakter var dizide.

USHAN ÇAKIR-VOLKAN

Dizide iyi eğitim almış bir beyin cerrahını canlandırıyorum. Yer aldığım dizilere göre yapı olarak daha farklı bir proje oldu. Senaryo oldukça sürükleyici ve iyi yazılmış bir metin. Temposu, karakterlerin iletişimi ve ilişkisi iyi kurulmuş, çok boyutlu bir senaryo. Bence seyircinin de ilgisini kesinlikle çekecek bir iş.

OYA UNUSTASI-CEYDA

Hayatı boyunca isteklerine zorlanmadan ulaşmış, zengin bir ailenin kızını canlandırıyorum. Hayatını daha çok aşkın çevresinde döndüren bir karakter...

Çekimler çok güzel geçiyor. Senaryo önüme geldiğinde çok heyecanlandım çünkü dantel gibi ince örülmüş güzel bir hikaye.

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ (ZARA)