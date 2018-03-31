Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > mutluluk ışığı yaktı

mutluluk ışığı yaktı

Giriş Tarihi: 31.3.2018
mutluluk ışığı yaktı
KÜBA İş Konseyi'nin düzenlediği Küba, 2013- 2016 Fotoğraf Sergisi önceki gün Global Karaköy'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Satılan karelerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanacak. Fotoğraf Gezginleri Grubu'nun dört yılda Küba'ya düzenlediği altı seyahatte çektiği karelerin 97'sinin sergilendiği geceye katılanlar arasında , Elif Gönlüm ve Demet Şener de vardı. Gecede en anlamlı mesajsa ünlü sanatçı 'dan geldi. Etkinliğe eşi Necat Gülseven ile birlikte katılan Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "Ana fikri iyilik olan, iyiliğe hizmet eden bir organizasyon için buradayız. Bizler yardımlaşma ve hoşgörünün hakim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyasına ufacık bir mutluluk ışığı yakabilirsek, onların yüzlerinde küçücük bir tebessüm olabilirsek ne mutlu bizlere."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
mutluluk ışığı yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN