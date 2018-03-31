mutluluk ışığı yaktı

KÜBA İş Konseyi'nin düzenlediği Küba, 2013- 2016 Fotoğraf Sergisi önceki gün Global Karaköy'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Satılan karelerden elde edilecek gelir, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'ne bağışlanacak. Fotoğraf Gezginleri Grubu'nun dört yılda Küba'ya düzenlediği altı seyahatte çektiği karelerin 97'sinin sergilendiği geceye katılanlar arasında Eda Taşpınar
, Elif Gönlüm ve Demet Şener de vardı. Gecede en anlamlı mesajsa ünlü sanatçı Ebru Yaşar
'dan geldi. Etkinliğe eşi Necat Gülseven ile birlikte katılan Ebru Yaşar, şöyle konuştu: "Ana fikri iyilik olan, iyiliğe hizmet eden bir organizasyon için buradayız. Bizler yardımlaşma ve hoşgörünün hakim olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Çocuklarımızın dünyasına ufacık bir mutluluk ışığı yakabilirsek, onların yüzlerinde küçücük bir tebessüm olabilirsek ne mutlu bizlere."