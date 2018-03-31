Sinan Akçıl
, Men's Fitness dergisinin Nisan ayına kapak oldu. Dergiye konuşan Akçıl, şunları söyledi: "Geçen yaz 'Karnını içeri çekti' diye yazılan haberin üzerine, 'Öbür yaz görüşürüz' demiştim. Dediğimi de başarmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem zayıfladım, hem de kas yaptım. Ofisimi spor salonuna taşıdım. sekiz ayda, 320 saat kardiyo, 240 saat idman yaptım." Şarkıcı, "Kendinizi pop müziğin neresinde görüyorsunuz?" sorusuna, "Müziğin Lordu' demişlerdi... Ben, 90 yaşında sahnede olmak istiyorum. Müziğin dedesi olmaya adayım" yanıtını verdi. Akçıl, Nisan ayında iki şarkılı bir maxi single çıkaracağını da söyledi.