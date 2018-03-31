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: Ekranın kadrolu sultanı

‘Payitaht: Abdülhamid’ dizisinde ‘Prenses Efsun’u canlandıran , oyuncunun canlandırdığı karakterin dünyasına saplanmaması gerektiğini söyledi: Bu işte psikolojiyi korumak önemli, orada kalırsanız ciddi travma yaşarsınız!

FUNDA KARAYEL Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 11:27
Nur Fettahoğlu: Ekranın kadrolu sultanı

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Filinta' dizileriyle büyük hayran kitlesine sahip olan , setlere iki sene ekrana ara verdikten sonra geçtiğimiz aylarda 'Fi' dizisinin devamı 'Çi' ile karşımıza çıktı.

Fettahoğlu, son olarak ise TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin kadrosuna Abhazya prensesi 'Efsun' olarak dahil oldu.

Fettahoğlu'yla dizinin çekimlerinin yapıldığı İzmit Seka Park'taki devasa platoda buluştuk. Dizinin ikinci yönetmeni Sedat İnci'nin 'Oyun' demesiyle Fettahoğlu'nun gözünde beliren ışık, ünlü oyuncunun, oyunculuğa olan aşkını bir kez daha kanıtlıyordu. İlginç olan ise 'Aşk-ı Memnu'da eşini oynayan İlker Kızmaz, yıllar sonra 'Payitaht Abdülhamid' setinde tam karşısındaydı.

Çekimler bittikten sonra Fettahoğlu ile diziyi ve 2 yaşındaki kızı Elisa'yla birlikte değişen hayatını konuştuk...

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Nur Fettahoğlu: Ekranın kadrolu sultanı
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