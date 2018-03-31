Vay Açıkgöz!

TOPLU İĞNE BİLE ALMIYOR

Hadise'ye büyük tepki! Sanatçı, günlerdir "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor. Hadise, tepkiler üzerine Facebook profilindeki 'Memleketi Belçika' ibaresini çıkardı.



DİĞERLERİNE GÖRE KOMİK

Hadise'nin ödediği verginin ne kadar komik kaldığını anlamak için diğer sanatçılara bakmak y

eterli. Çünkü sadece KKTC'de bile Ebru Gündeş, 2017'de 414 bin, Funda Arar 240 bin, tek bir konser veren Goran Bregoviç 33 bin lira vergi ödedi.



Hadise, konser başına 100 bin lira, TV programından haftalık 85 bin lira, AVM etkinliklerinden 50 bin lira, KKTC konserlerinden 150 bin lira alıyor. İstinye'de kirada oturan Hadise'nin arabası bile kiralık.

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