Hadise Amerika'da kiminle buluştu?

Hadise, 13-22 Nisan tarihleri arasında Kaliforniya'da gerçekleşecek dünyaca ünlü Coachella Festivali için Amerika'ya gitmişti. 15 gün öncesinden New York'a uçarak kafaları karıştıran şarkıcının planları ortaya çıktı. Hadise, bir yandan ablası Hülya Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz'le şehri gezdi, bir yandan da Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le buluştu.

Milliyet'in haberine göre; Sanatçı, Dolce&Gabbana defilesine çıkan Muller'i yalnız bırakmadı, etkinliği ön sıralardan izledi. Şarkıcı, daha sonra kardeşlerini New York'ta bırakarak, erkek arkadaşıyla Miami'ye geçti. Çiftin baş başa tatil yapacakları öğrenildi. Fransız modelin Türkiye'deki iki giyim markasından iş teklifi aldığı da konuşulanlar arasında.