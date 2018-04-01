İstanbul eğlencede vites büyütüyor

W Istanbul Lounge, Ekim ayından bu yana haftanın dört gecesi yaptığı partilerle eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor ve Mart ayı ile birlikte vitesi daha da artırarak şehri sallamaya hazırlanıyor. House müzikle dolu hafta sonlarından hiphop gecelerine, birbirinden cool müzisyenlerin canlı performanslarından tamamen size özel kokteyllere; W Lounge İstanbul'da eğlence bitmek tükenmek bilmiyor. Mekanın Mart ayı programı; Electro Deluxe grubunun söz yazarı ve vokalisti James Copley ile başladı ve önceki gece Can Bonomo ile devam etti. W Lounge İstanbul'da eğlence her perşembe hip-hop ile sürecek.

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