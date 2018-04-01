Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İstanbul eğlencede vites büyütüyor

eğlencede vites büyütüyor

Giriş Tarihi: 1.4.2018
İstanbul eğlencede vites büyütüyor

W Istanbul Lounge, Ekim ayından bu yana haftanın dört gecesi yaptığı partilerle eğlencenin kalbi olmaya devam ediyor ve Mart ayı ile birlikte vitesi daha da artırarak şehri sallamaya hazırlanıyor. House müzikle dolu hafta sonlarından hiphop gecelerine, birbirinden cool müzisyenlerin canlı performanslarından tamamen size özel kokteyllere; W Lounge 'da eğlence bitmek tükenmek bilmiyor. Mekanın Mart ayı programı; Electro Deluxe grubunun söz yazarı ve vokalisti James Copley ile başladı ve önceki gece ile devam etti. W Lounge İstanbul'da eğlence her perşembe hip-hop ile sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul eğlencede vites büyütüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN