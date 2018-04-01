Müziğin enerjisi yükseliyor

Şahdeniz Müziğin Enerjisi projesi, 18 Nisan Çarşamba günü CRR Konser Salonu'nda yapılacak. Azerbaycan'dan Fargana Qasimova, Türkiye'den Mehtap Demir, Yunanistan'dan Sofia Papazoglou'nun solist olarak yer aldığı projede sanatçılara, Göksel Baktagir gibi sazının ustası müzisyenlerden kurulu bir orkestra eşlik edecek. Enerjinin İpek Yolu TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) projesinin başladığı Azerbaycan'dan Türkiye'nin 20 ilinden geçip Avrupa'ya uzanan müzikal bir yolculuk... Proje; Doğu'nun müzik güzergahını Şahdeniz ile Avrupa'ya ulaştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU