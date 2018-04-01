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’a kameralar önünde !

Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yiyen güzel oyuncu , yanına gelen bir turistin "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" şeklindeki teklifiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Naz Elmas, ne yapacağını bilemedi. Bu sırada muhabirler Naz Elmas’ın imdadına yetişti. İşte Naz Elmas’ın uğradığı le ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:20
Naz Elmas’a kameralar önünde ahlaksız teklif!

, önceki akşam Bebek'te arkadaşıyla yemek yedi. Elmas, röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Turistin sadece hayranı olduğunu sanan Naz Elmas, turistin ilgisine karşılık vermemeye çalışsa da rahatsız olmaya başladı.

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Naz Elmas’a kameralar önünde ahlaksız teklif!
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