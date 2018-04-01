Naz Elmas’a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Bebek'te arkadaşlarıyla yemek yiyen güzel oyuncu Naz Elmas, yanına gelen bir turistin "Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekana gidelim" şeklindeki teklifiyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Naz Elmas, ne yapacağını bilemedi. Bu sırada muhabirler Naz Elmas’ın imdadına yetişti. İşte Naz Elmas’ın uğradığı ahlaksız teklifle ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 1.4.2018 15:20Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 15:20
Naz Elmas, önceki akşam Bebek'te arkadaşıyla yemek yedi. Elmas, röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Turistin sadece hayranı olduğunu sanan Naz Elmas, turistin ilgisine karşılık vermemeye çalışsa da rahatsız olmaya başladı.