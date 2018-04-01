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’de yazılmış en güzel şarkılar Kayahan’a ait’

Giriş Tarihi: 1.4.2018
‘Türkiye’de yazılmış en güzel şarkılar Kayahan’a ait’

Üç yıl önce hayatını kaybeden Kayahan için eşi , usta sanatçının olan 29 Mart'ta İyi ki Doğdun Kayahan konseri düzenledi. Esenler'deki Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen anma programına; , Işın Karaca, Hakan Aysev, , İntizar ve İskender Paydaş katıldı. Programa katılan sanatçılar, Alper Kömürcü'nün yönettiği senfoni orkestrası eşliğinde Kayahan şarkılarını seslendirip büyük ustayı doğum gününde yad etti. İpek Açar "Kayahan unutulmaz bir sanatçı", Fatih Erkoç "Kayahan şarkıları 'de yazılmış en güzel şarkılar", Suat Suna ise "Benim için buruk bir gece" diye konuştu.

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‘Türkiye’de yazılmış en güzel şarkılar Kayahan’a ait’
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