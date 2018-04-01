Ünlü oyuncu Serhan Süsler'e ‘öpme’ dayağı

Oyuncu Serhan Süsler İstanbul’da eşiyle gittiği eğlence mekânında başka bir müşteri tarafından darp edildi. Şikâyet edilen zanlı Halil D. ifadesinde “Sarhoş halde sarılarak öpmeye çalıştı, iterken oldu” dedi. Süsler'in aldığı darbeler sonrası dişleri kırıldı ve dudağı patladı. Ayaklarından da yaralanan Süsler, uzun bir süre yürümekte güçlük çekti. Yürütülen soruşturma sonunda Süsler'i kasten yaralayan Halil D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Süsler'in vücudundaki yaralanmalardan bahsedilerek Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporuna yer verildi. İkili arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.