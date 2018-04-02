18 yaşına giren Aleyna Tilki, sahneye uçarak girdi

Aleyna Tilki, 18. yaşına, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği sahne şovlarıyla süslü konserle girdi. 3000 hayranı, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin doğum günü coşkusunu paylaştı.

BİLET ALANLARA LUNAPARK BEDAVA

Aleyna Tilki, 18. yaş gününü, önceki gün hayranlarıyla birlikte kutladı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kurulan 2 sahnede hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcının konserine bilet alanlar, gün içinde mekanın yanındaki lunaparktaki eğlenceden ücretsiz olarak yararlandı.

"AYLARDIR BU KONSERE HAZIRLANIYORUM"

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, "Uzun zamandır konser vermiyordum. Çok heyecanlıyım. Aylardır bu konsere hazırlanıyorum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.

SAHNEYE UÇARAK GİRDİ

Konserin ikinci yarısında sahneye özel bir sistemle uçarak giren şarkıcı, repertuvarında yabancı şarkılara, Karadeniz yöresinden parçalara ve Anadolu türkülerine de yer verdi.

Aleyna Tilki'nin milyonların dilinde olan 'Sen olsan bari' şarkısının sözlerini unutması ise konsere damga vurdu.

"KENDİ ŞARKIMI UNUTTUM"

Durumu kurtarmaya çalışan Aleyna, "Heyecanlı olduğumu söylemiştim. Kendi şarkımı unuttum. Ama olacak böyle şeyler. Siz beni hoş görürsünüz. Sonuçta buraya gelmeden mükemmelliyetçiliğimi bilerek geldiniz" dedi.