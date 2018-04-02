18’inci yaşını sahne de kutladı

'Cevapsız Çınlama' ve 'Sen Olsan Bari' şarkılarıyla ünlenen Aleyna Tilki, 28 Mart'ta 18'inci yaşını doldurdu. Genç yıldız, ilk büyük kutlamasını ise önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla yaptı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, "Çok uzun zamandır hazırlandığımız bir konser" dedi. 3 bin kişinin izlediği konserde Aleyna Tilki ilk defa, kendi bestesi olan 'Kukla'yı okudu. Genç şarkıcı konserinin ikinci yarısında sahneye özel kurulan bir sistemle uçarak girdi. Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen yerli ve yabancı şarkıları da repertuvarına alan Aleyna Tilki, Karadeniz şarkıları ve Anadolu türküleriyle de sevenlerini şaşırttı.

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