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18’inci yaşını sahne de kutladı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018
18’inci yaşını sahne de kutladı

'Cevapsız Çınlama' ve 'Sen Olsan Bari' şarkılarıyla ünlenen , 28 Mart'ta 18'inci yaşını doldurdu. Genç yıldız, ilk büyük kutlamasını ise önceki akşam 'nde hayranlarıyla yaptı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tilki, "Çok uzun zamandır hazırlandığımız bir konser" dedi. 3 bin kişinin izlediği konserde Aleyna Tilki ilk defa, kendi bestesi olan 'Kukla'yı okudu. Genç şarkıcı konserinin ikinci yarısında sahneye özel kurulan bir sistemle uçarak girdi. Kendi şarkılarının yanı sıra sevilen yerli ve yabancı şarkıları da repertuvarına alan Aleyna Tilki, şarkıları ve Anadolu türküleriyle de sevenlerini şaşırttı.

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18’inci yaşını sahne de kutladı
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