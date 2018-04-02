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’ için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 2.4.2018
‘Can Feda’ için geri sayım başladı
Başrollerini Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in paylaştığı '' filmi, 6 Nisan'da vizyona girecek. Film; sınır ötesinde canını ortaya koyan Türk askerleri ve savaşın ortasında ideallerine sarılmış bir hemşirenin öyküsünü konu alıyor. Filmde 'Seher Hemşire' rolünü Melike İpek Yalova üstleniyor. Filmin konusu şöyle: Türk ordusu, yedi yıldır iç savaşın devam ettiği, dünyanın en tehlikeli bölgesine hiçbir müttefik olmadan giriş yapar. Bu esnada, 'Yüzbaşı Alparslan'ın (Burak Özçivit) komutasındaki altı kişilik Özel Kuvvetler timi, 'Pilot Yüzbaşı Onur'un (Kerem Bürsin) da katılımıyla Türk ordusuna kurulan tuzağı ortaya çıkarır.
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‘Can Feda’ için geri sayım başladı
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