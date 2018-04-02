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ile ortak albüm müjdesi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Cengiz Kurtoğlu ile ortak albüm müjdesi
, önceki akşam Mall of İstanbul'daki Moi Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Altun konserine, kendisini ilk kez canlı izleyenleri "Bağımlılık yaparım, dikkat edin" diye uyararak başladı. 700 kişinin izlediği ünlü şarkıcı, 'Aşk Lütfen Gel' parçasını söylemeden önce "2018 yılında aşk diliyorum" dedi. Altun; 'Telefon', 'Teklif Ediyorum' ve 'Hani Bekleyecektin' gibi sevilen şarkılarını izleyicilerle hep bir ağızdan söyledi. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, ile birlikte çıkaracakları yeni albümün müjdesini verdi: "Cengiz Kurtoğlu, konservatuvar yıllarımda hayran olduğum bir sanatçıydı. Hazırladığımız albümde birbirimizin altışar şarkısını seslendireceğiz. Dört düetimiz de olacak. Bir-iki hafta içinde piyasaya çıkacağını düşünüyorum."
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Cengiz Kurtoğlu ile ortak albüm müjdesi
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