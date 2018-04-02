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‘Küçük ’ oldu

Giriş Tarihi: 2.4.2018
‘Küçük Bülent Ersoy’ oldu
Ünlü şarkıcı Linet, önceki gün Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. 'un ağır grip olup konsere çıkamaması nedeniyle Diva'nın yerini alan Linet, "Kendisine çok geçmiş olsun. Bülent Ersoy başımızın tacı. Sahneye çıkmak için 'den acil olarak buraya geldim" diye konuştu. Gülşah Saraçoğlu imzalı, tavus kuşunu andıran bir kostüm giyen ünlü şarkıcı, "Junior Bülent Ersoy'um, idare edeceksiniz artık" diye espri yaptı. Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Linet, şunları söyledi: "Aşkta şanssız olduğumu düşünmüyorum ama çok seçiciyim. İşimde doğru seçimler yapıyorum ama aşkta olmuyor. Fazla mükemmelliyetçiyim. Kriterim, karşı tarafın dürüst olması."
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‘Küçük Bülent Ersoy’ oldu
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