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: Oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu yaşamını yitirdi. Gelen bir haberiyle 81 yaşındaki Sarıoğlu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 2.4.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 14:44
Son dakika: Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu 'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı.

Ulaştığı ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik.

ÇOK ÖZEL BİRİYDİ

Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil:

Çok özel biriydi. Değerini, yeteneğini tam insanların fark edemediği bir sanatçıydı. Haketmediği bir yerdeydi. İnsan olarak da kişilik olarak da çok farklı biriydi. Düzgün, sağlam karakterli biriydi. En ufak bir ters konuşmasını bile duymadık yıllarca çalışıp. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sabır versin.

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Son dakika: Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
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