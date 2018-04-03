Balıkesir’de engelleri kaldıran buluşma

Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi'nin Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği himayesindeki görme engelli çocuklar ile Balıkesir'deki engelli çocuklar için hafta sonu düzenlediği programda, Ebru Yaşar
rüzgarı esti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. BALIKESİR GEZİSİ
Düzenlenen etkinlikte Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği bünyesindeki 15 görme engelli çocuk, Balıkesir'deki engelli çocuklarla bir araya geldi. Aileleri ile birlikte cumartesi günü Balıkesir'e giderek şehri gezen çocuklar, pazar günü de Ebru Yaşar'ın sahneye çıktığı organizasyonda Balıkesir'deki engelli çocuklar ile buluştu. HEP BİRLİKTE EĞLENDİLER
Ebru Yaşar'ın da yönetim kurulunda yer aldığı derneğin yönetiminde olan Monik İpekel, Neşe Gönül ve Hale Bacakoğlu da bu özel etkinlikte yerlerini aldı. Ebru Yaşar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Etkinliğin iki farklı şehirdeki özel çocukların birbirleri ile özel arkadaşlık bağları kurabilecekleri bir platform yarattığını dile getiren Yaşar, şunları söyledi: "İnsan olarak bazı konularda herkesin duyarlı olması gerekir. Onlarla birazdan şarkılar söyleyeceğim. Biliyorsunuz, müzik ruha en iyi gelen şeydir. Müzik iyileştirir ve kaynaştırır. Hep birlikte eğleneceğiz."