Hatay’da tarihi gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde; sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Hatay'a giderek askerlerimize moral verdi. Polat Yağcı'nın düzenlediği organizasyonda; İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Seda Sayan, Hülya Koçyiğit, Ajda Pekkan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Esra Erol, Murat Yıldırım, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu, Burcu Kıratlı, Mustafa Sandal, Alişan, Hande Yener, Şafak Sezer, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl, Necati Şaşmaz, Cengiz Kurtoğlu, Emel Müftüoğlu, Deniz Seki, Coşkun Sabah, Fettah Can, Serkan Çağrı, Cemal Okan, Timur Savcı, Kenan Sofuoğlu, Gökhan Gönül, Arif Susam, Fikret Orman, Hakan Peker, Necati Akpınar, Tolga Zengin ve Orhan Hakalmaz gibi isimler, askerlerimizle buluştu. GÜNAYDIN Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik de Hatay'da ünlü isimlerleydi.



OĞULPINAR KARAKOLU'NDA TATLISES'TEN ŞARKILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçı ve sporculardan oluşan heyet; Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerlerimizle Oğulpınar Hudut Karakolu'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Mehmetçiğimizle görüştü. Ardından ünlü sanatçılar ve sporcular da karakolda askerlerimizle sohbet edip onlara moral verdi. Cumhurbaşkanı, burada sanatçı ve sporcularla da görüştü. Serkan Çağrı, karakolda klarnetiyle 'Yaylalar' parçasını çalıp askerlere moral verirken, İbrahim Tatlıses 'Yaylalar'ı Afrin'e uyarlayarak söyledi. Tatlıses'in türküye Münbiç sözünü de eklemesi, herkesi güldürdü. Esat Kabaklı da Mehmetçiğimizle birlikte 'Bil Oğlum' şarkısını söyledi. Ardından askerlerimiz, ünlü isimlerle hatıra fotoğrafı çektirerek bu önemli günü ölümsüzleştirdi.



UÇAKTA AFRİN TÜRKÜSÜ

Hatay yolculuğu sırasında ünlü isimler, uçakta binlerce metre yükseklikte Serkan Çağrı'nın klarneti eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyledi. İstanbul'a dönüşte ise Polat Yağcı'nın heyete bir sürprizi vardı. Yağcı; Sibel Can, Cengiz Kurtoğlu, Alişan, İsmail Altunsaray, Fettah Can, Elif Buse Doğan, Yavuz Bingöl ve Orhan Gencebay'ın seslendirdiği 'Afrin Türküsü' adlı parçayı, uçakta bulunanlara ilk kez dinletti. Sözü ve müziği İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz'a ait olan şarkının sözleri şöyle:



'Analar aslanlar doğurur

Vatan aşkıyla yoğurur

Yiğit burada harman olur

Milletine siper olur heyy



Mehmedim cephede vurur

Düşmana dünya dar eder

Düşmesin gönlüne keder

Milletin duası yeter heyy



Yıkar bendin dağlar aşar

Mazlumun sesine koşar

Hak yoluna başın koyar

Mehmedim en can mehmedim heyy'



Seda Sayan, ziyaretle ilgili şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız ve Genelkurmay Başkanımız, Mehmetçikle tek tek ilgilendi. Orada olmak bize çok iyi geldi, inanıyorum ki Mehmetçiğimize de çok iyi gelmiştir. Hepimiz heyecanlandık ve duygulu anlar yaşadık. Cumhurbaşkanımızın askeri kamuflaj ile gelmesi harikaydı. Bize söz verdi, bir dahaki ziyaretimizde biz de üniforma giyeceğiz. Erdoğan'ın konuşmasıyla, Zeytin Dalı Operasyonu'nun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık."



HÜLYA KOÇYİĞİT: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar eşliğinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan Oğulpınar Hudut Karakolu'ndaki kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Fedakar, cesur, yürekleri vatan sevgisiyle dolu yiğit kardeşlerimizle yan yana olmanın mutluluğunu, onurunu bir kez daha yaşadım. Tüm dualarımız Mehmetçiğimizle... Allah yardımcıları olsun.



Organizasyonu düzenleyen Polat Yağcı, şöyle konuştu: "Mehmedimiz vatan için, bizim için can veriyor. Biz kalkıp ziyarete gelmişiz çok mu! Onlar bilsinler ki; biz hep yanlarındayız, emeklerinin de farkındayız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, bu bir imtihan dönemi. Bir olup en başarılı şekilde çıkacağız inşallah. Allah ordumuzu, Mehmetçiğimizi korusun."



Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, atv Haber Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, a Haber spikerleri Hilal Özdemir, Salih Nayman, Banu El, Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş ve GÜNAYDIN 'dan Ömer Karahan birlikte poz verdi.



Gökhan Gönül, Mustafa Sandal ve Oğuzhan Özyakup; Atatürk Havalimanı'nda uçak saatini beklerken sohbet etti.



Cengiz Kurtoğlu; bir eliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini, diğeriyle Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın elini tuttu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve İbrahim Tatlıses, karakolda sohbet etti. Tatlıses, yakında yeni bir albüm çıkaracağını da söyledi.