Yeni sevgilisiyle görüntülenen şarkıcı Nez, beşinci evliliğe yeşil ışık yaktı

Oyuncu Eylem Server Ünüvar'la evliliği şubat ayında sona eren Nez, önceki akşam müzisyen sevgilisi Emre Akım'la görüntülendi.

"GENCİM, GÜZELİM VE SAĞLIKLIYIM"

Önceki akşam Nişantaşı'nda düzenlenen etkinlikte yeni sevgilisiyle objektiflere takılan Nez, "Dört kez evlenip boşandınız, beşinci evlilik olur mu?" sorusuna, "Gencim, güzelim ve sağlıklıyım. Bu işler kısmet işi, hayırlısı" cevabını verdi.

ŞUBAT AYINDA BOŞANDI

38 yaşındaki şarkıcı, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçen yıl nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan Nez, 4'üncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı ve geçtiğimiz şubat ayında boşandı. Nez, daha önce verdiği bir demeçte, "Evliliklerim kimseye batmasın" açıklamasını yapmıştı.