Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Berna Öztürk’e saldıran şahıs serbest bırakıldı

’e saldıran şahıs serbest bırakıldı

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında oyuncu ’e taciz ederek saldıran Mert Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 17:51
Berna Öztürk’e saldıran şahıs serbest bırakıldı

Ümraniye Hilton Garden Inn Otel'de 'Karımı Gördünüz mü?' filminin galasında şüpheli Mert Ö., oyuncu 'ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk'ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı.

ÜZERİNDEN USTURA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö.'nün üzerinde yapılan aramada ustura diye tabir edilen kesici alet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Dj Berna Öztürk'ü kolundan tutup kaçırmak istedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berna Öztürk’e saldıran şahıs serbest bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN