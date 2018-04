Blake Lively-Ryan Reynolds çifti, yakışıklı oyuncunun son filmi 'A Quiet Place in New York'taki galasında romantik görüntüler sergiledi. 2012'den beri evli olan oyuncu çift, ayrılıkla ilgili tek kelime etmese de bakışları her şeyi anlattı. Kaynak: Takvim

BUGÜN NELER OLDU