Defne Samyeli ve Sadettin Saran birlikte mi?

Sürekli gündemden düşmeyen ünlü güzel Defne Samyeli’nin adı bu kez aşk dedikoduları ile anılıyor. Defne Samyeli’nin kiminle birlikte olduğu merak edilirken Sadettin Saran ile birlikte olduğu dedikodusu gündeme bomda gibi düşmüştü. Peki Defne Samyeli ve Sadettin Saran gerçekten birlikte mi? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:24
Sadettin Saran ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes aşk iddialarının doğru olup olmadığını merak eder oldu. Konu hakkında ilk açıklama Sadettin Saran'dan geldi.