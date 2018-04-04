‘Donmamak için dua ettim’

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer'in yaptığı 'Eyvah Karım' filminin oyuncuları, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle buluştu. Bu cuma vizyona girecek olan filmde rol alan Wilma Elles
, şunları söyledi: "Filmde hep gece çekimlerimiz oldu. Çok soğuktu ama eğlenceliydi. Bir ara soğuktan donacağım diye çok korktum. Bildiğim bütün duaları okudum." Oyuncu Yosi Mizrahi de keyifli bir iş çıkardıklarını belirterek "Bir erkeğin, iki kadın arasında kaldığı zamanlarda neler yapabileceğini anlattığımız bir hikaye" diye konuştu. Filmde bir hırsızı canlandıran Metin Yıldız
, "Büyük bir özveriyle sabahlara kadar çalıştık. Allah kimseyi hırsızlık yapmak zorunda bırakmasın" diyerek herkesi güldürdü.