Koç’tan ‘Narcos’

Dünya müzik piyasasında yer edinmiş yerli-yabancı sayısız sanatçının albümlerinde prodüktörlük ve aranjörlük görevi üstlenen Ahmet Koç
, yeni projesi 'Evvel Zaman İçinde'yi geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı. Albümün sürprizi ise dünyayı kasıp kavuran 'Narcos
' dizisinin en az dizi kadar konuşulan jenerik müziği. Şarkının Türkçesi için söz yazarı Zeki Güner ile çalışan Ahmet Koç, bağlaması ile farklı bir şarkıya imza attı. Bu performans için Akdeniz
'in popüler yorumcularından Mami ile buluştu.